Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:45

В «ДАК 1904» опровергли информацию об интересе к хавбеку «Динамо» Сулаквелидзе

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Спортивный директор «ДАК 1904» Ян Ван Дале в разговоре с «СЭ» опроверг новость о заинтересованности клуба из Словакии в покупке полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе.

«Информация о том, что мы якобы хотим приобрести Сулаквелидзе не соответствует действительности», — сказал Дале «СЭ».

21-летний полузащитник в этом сезоне провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт Сулаквелидзе с «Динамо» истекает летом этого года.

ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Маринин поддержал участие Плющенко и Ягудина в чемпионате по шоу-программам
Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
New York Post призвала Байдена не баллотироваться на второй срок
The Guardian назвала статус Зеленского в Голливуде «почти легендарным»
В Германии заявили о «лихорадочном» поиске обещанных Киеву БМП Marder
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат в 2023 году
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Артем Соколов может уйти в аренду в «Нижний Новгород»
Крунич: «Многие не хотят сейчас связываться с Россией, но я бы хотел поработать в РПЛ»
Экс-защитник ЦСКА Корнаухов: «Агапов будет прогрессировать и станет настоящим усилением для армейцев»
Андрей Сосницкий назначен главным тренером «Кубани»
Радченко считает, что Малком может стать лучшим бомбардиром РПЛ
Стало известно, кто будет руководить «Рубином» на первом зимнем сборе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Чемпионат»: словацкий «ДАК 1904» хочет подписать хавбека «Динамо» Сулаквелидзе

Рианчо признался, что не следит за чемпионатом России
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости