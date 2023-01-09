Рианчо признался, что не следит за чемпионатом России

Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, что не следит за чемпионатом России.

«Я не слежу пристально за РПЛ, не смотрю игры. Сложно сказать, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но, судя по прошлому году, «Спартак» набирает обороты. Все возможно», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист возглавлял московский клуб с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Также он работал в казанском «Рубине».

Лидером РПЛ после 17 туров является «Зенит», набравший 42 очка, следом идет «Спартак» (36) и «Ростов» (35).