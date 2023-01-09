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Сегодня, 14:02

Рианчо признался, что не следит за чемпионатом России

Виктория Кравченко
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Испанский тренер Рауль Рианчо рассказал, что не следит за чемпионатом России.

«Я не слежу пристально за РПЛ, не смотрю игры. Сложно сказать, кто станет чемпионом в этом сезоне. Но, судя по прошлому году, «Спартак» набирает обороты. Все возможно», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Специалист возглавлял московский клуб с 22 октября по 12 ноября 2018 года. Также он работал в казанском «Рубине».

Лидером РПЛ после 17 туров является «Зенит», набравший 42 очка, следом идет «Спартак» (36) и «Ростов» (35).

ФК Спартак (Москва)
Рауль Рианчо
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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