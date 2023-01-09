«Чемпионат»: словацкий «ДАК 1904» хочет подписать хавбека «Динамо» Сулаквелидзе

Словацкий клуб «ДАК 1904» намерен приобрести полузащитника «Динамо» Георгия Сулаквелидзе, сообщает «Чемпионат». Представители клуба уже уведомили сторону игрока о своем интересе.

21-летний полузащитник в этом сезоне провел один матч за «Динамо» в Кубке России. В составе «Динамо-2» на его счету 8 матчей, 2 гола и 2 результативные передачи. Контракт Сулаквелидзе с «Динамо» истекает летом этого года.