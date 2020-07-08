«В ЦСКА у ребят появились улыбки на лицах, были гримасы и потуги». Мнение ветерана клуба

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу команды над «Оренбургом» (4:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ. Москвичи вышли на третье место в турнирной таблице.

— В первом тайме была более-менее равная игра, команды строили позиционные атаки, но у ЦСКА очень хорошо работал коллективный прессинг, — цитирует Масалитина Rusfootball. — Особенно выделялся Влашич, регулярно сначала игравший на перехвате, а затем выполнявший обостряющие передачи. «Армейцы» были опасны, даже Магнуссон врывался в штрафную хозяев поля и мог открыть счет. У «Оренбурга» в атаке мало что получалось в первые 45 минут.

ЦСКА одержал третью победу подряд, и что бросается в глаза — это появившиеся у ребят улыбки на лицах. Раньше были гримасы и потуги, а сейчас одни улыбки после голов, хороших действий и комбинаций. Значит, футболисты получают от процесса удовольствие, и это приятно.

Рано или поздно черная полоса должна была закончиться. Возможно, это совпадение, что с отъездом тренера команда так заиграла. Возможно, это действительно как-то повлияло. Хотел бы выразить главному тренеру соболезнования в связи со смертью матери. Кто терял близких, тот знает, в каком состоянии он находится. Хорошо, что команда поддержала своего тренера победой. Конечно, боль она не снимет, но, возможно, чуть-чуть облегчит.

Лига чемпионов? «Армейцы» зависят не только от себя. Конечно, хочется, чтобы наши команды достойно представляли российский футбол в еврокубках. Посмотрим, как сложится. Пускай ЦСКА доказывает, что достоин выхода в этот турнир.

Оренбург — ЦСКА