В ЦСКА рассказали о причинах увольнения Владимира Федотова

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев объяснил, почему Владимир Федотов был отправлен в отставку с поста главного тренера московского клуба.

«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это произошло. Вторая история — в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше [с Федотовым] лучше не станет», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».

Федотов покинул ЦСКА в начале июня. Он возглавлял московскую команду с лета 2022 года. Под его руководством армейцы провели 86 матчей, одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и уступили в 19 встречах. В сезоне-2022/23 Федотов в качестве главного тренера ЦСКА стал обладателем FONBET Кубка России.

До прихода в клуб из Москвы Федотов работал в «Сочи», «Оренбурге», «Урале» и других командах.