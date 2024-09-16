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Туфан Садыгов назвал приятными сравнения «Химок» с «Челси»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к «Химкам», в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о сравнениях подмосковного клуба с лондонским «Челси» по количеству трансферов.

В заявке подмосковного клуба на сезон на официальном сайте РПЛ числится 46 игроков.

— Все 26 футболистов, которые будут играть, в комплекте, остальные — в молодежке и во второй команде. У нас сквозная заявка, поэтому так светится, что у нас 40 с копейками игроков. На самом деле у нас в команде 26 игроков.

— По количеству трансферов вас теперь сравнивают с «Челси».

— Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда. Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся.

После 8 туров «Химки» находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками.

ФК Химки
Туфан Садыгов
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«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
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 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Динамо 8 5 1 2 15-8 16
5
 Спартак 8 4 3 1 11-4 15
6
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
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 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
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 Акрон 8 2 2 4 10-13 8
12
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Химки 8 1 3 4 9-16 6
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
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 Ахмат 8 0 5 3 6-14 5
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