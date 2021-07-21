В ЦСКА подтвердили, что матч с «Уфой» смогут посетить более 500 болельщиков
14:10
Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что домашний стадион клуба получил статус COVID-free зоны.Таким образом, матчи команды на «ВЭБ Арене» смогут посетить более 500 болельщиков.
«Наш стадион получил статус COVID-free зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов», — цитирует Зарубьяна ТАСС.
ЦСКА в 1-м туре Тинькофф РПЛ дома сыграет с «Уфой». Встреча состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).
Сегодня, 21 июля, стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 1-й тур: старт чемпионата России — расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю