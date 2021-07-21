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В ЦСКА подтвердили, что матч с «Уфой» смогут посетить более 500 болельщиков

14:10
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Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что домашний стадион клуба получил статус COVID-free зоны.Таким образом, матчи команды на «ВЭБ Арене» смогут посетить более 500 болельщиков.

«Наш стадион получил статус COVID-free зоны. Соответственно, посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов», — цитирует Зарубьяна ТАСС.

ЦСКА в 1-м туре Тинькофф РПЛ дома сыграет с «Уфой». Встреча состоится 25 июля, начало — в 20.00 (мск).

Сегодня, 21 июля, стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11951231

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