В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к Дивееву

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал информацию об интересе «Зенита» к защитнику армейцев Игорю Дивееву.

«Обычный для таких ситуаций вброс. Нет сомнений в том, что Игорь очень сильный и востребованный футболист, но говорить о том, что нам не удается договориться, нельзя. Еще вскоре после полученной травмы клуб инициировал переговоры о продлении контракта.

Как это обычно бывает, переговорный процесс состоит из нескольких этапов и требует времени. В ближайшее время запланирована встреча с агентом футболиста Олегом Ереминым. Клуб в лице руководства и тренерского штаба очень рассчитывает на Игоря. Мы ждем его скорейшего возвращения на поле и, безусловно, намерены достичь соглашения о продлении контракта», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Зенит» следит за ситуацией с переговорами по новому контракту между Дивеевым и ЦСКА. Клуб из Санкт-Петербурга может сделать предложение по выкупу 23-летнего россиянина.

В «Зените» эту информацию назвали слухами и отказались от комментария.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими действует до конца июня 2024 года.