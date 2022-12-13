ЦСКА не принял окончательного решения по Бокоеву
Защитник «Велеса» Марат Бокоев входит в сферу интересов столичного ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, ЦСКА еще не принял окончательного решения по фотболисту и рассматривает других кандидатов на позицию центрального защитника.
21-летний россиянин выступает за «Велес» с июля 2022 года и провел за клуб 18 матчей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.
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|
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|
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|
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14
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|17
|3
|4
|10
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|13
|
15
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|17
|3
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
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|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
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|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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|1
|2
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