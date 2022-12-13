ЦСКА не принял окончательного решения по Бокоеву

Защитник «Велеса» Марат Бокоев входит в сферу интересов столичного ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, ЦСКА еще не принял окончательного решения по фотболисту и рассматривает других кандидатов на позицию центрального защитника.

21-летний россиянин выступает за «Велес» с июля 2022 года и провел за клуб 18 матчей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2025 года.