Источник: «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи»

«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Сочи» хотел вернуть хавбека бесплатно, но самарский клуб отказал, сославшись на то, что такой опции нет в арендном соглашении. При этом, вероятность возвращения игрока в «Сочи» остается.

Права на 19-летнего футболиста принадлежат «Сочи», в Самаре он выступает на правах годичной аренды.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 20 матчах за самарский клуб во всех турнирах. 15 сентября он был вызван в сборную России на товарищеский матч против Киргизии (2:1), где дебютировал в основном составе национальной команды.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23, «Крылья» — 11-е.