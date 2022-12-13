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Источник: «Крылья Советов» отказались досрочно возвращать Коваленко в «Сочи»

Руслан Минаев
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«Крылья Советов» отказались досрочно возвращать полузащитника Александра Коваленко в «Сочи», сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, «Сочи» хотел вернуть хавбека бесплатно, но самарский клуб отказал, сославшись на то, что такой опции нет в арендном соглашении. При этом, вероятность возвращения игрока в «Сочи» остается.

Права на 19-летнего футболиста принадлежат «Сочи», в Самаре он выступает на правах годичной аренды.

В текущем сезоне на счету полузащитника 2 гола и 3 голевые передачи в 20 матчах за самарский клуб во всех турнирах. 15 сентября он был вызван в сборную России на товарищеский матч против Киргизии (2:1), где дебютировал в основном составе национальной команды.

«Сочи» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России после 17 туров сезона-2022/23, «Крылья» — 11-е.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-buly-kin-messi-sdelaet-vse-chtoby-argentina-sy-grala-v-finale/

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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Сочи
Александр Коваленко
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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