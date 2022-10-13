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13 октября, 23:25

«Атлетико» интересуется полузащитником ЦСКА Карраскалем

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хорхе Карраскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Атлетико» проявляет интерес к полузащитнику ЦСКА Хорхе Карраскалю, сообщает TodoFichajes.

По данным источника, мадридский клуб ищет усиление в линию атаки и рассматривает 24-летнего колумбийца как один из вариантов на трансферном рынке. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне давно следит за футболистом и хотел подписать его в период, когда тот выступал за «Ривер Плейт», однако сделка так и не состоялась.

Сам игрок рассматривает вариант с переходом в чемпионат Испании, Англии или Италии, поскольку хочет выступать в еврокубках. Ожидается, что «Атлетико» может сделать предложение по полузащитнику следующим летом.

ЦСКА арендовал Карраскаля у «Ривер Плейт» в феврале 2022 года и выкупил его у аргентинского клуба по окончании сезона-2021/22. В нынешнем сезоне у футболиста 5 голов и 3 результативных передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 9 миллионов евро.

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РПЛ
ФК Атлетико
ФК ЦСКА (Москва)
Хорхе Карраскаль
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1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
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Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Александр Соболев

Александр Соболев

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