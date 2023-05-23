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Сегодня, 18:27

В ЦСКА высказались об обвинении Роши в провокации Соболева в дерби

Виталий Косик
Корреспондент
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Виллиан Роша (справа) и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об обвинениях защитника армейцев Виллиана Роши в провокации форварда «Спартака» (1:2) Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ.

На 66-й минуте матча Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра.По итогам эпизода лавный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

 
Виллиан Роша, Александр Соболев и&nbsp;Сергей Карасев. РБК: «Спартак» предоставил РФС кадры неприличного жеста Соболеву соперника из ЦСКА

«Два дня понадобилось спартаковским каналам, чтобы с помощью клуба и технической записи найти моменты, где Роша поправляет шорты. В первом случае Соболев стоит в 10 метрах за спиной Виллиана, а во втором сам стоит спиной. 

У ЦСКА ТВ есть уникальные кадры, как Роша поправляет трусы в раздевалке еще до матча. Можем предоставить, если коллегам они интересны. Предполагаю, что подобный рефлекс с поправлением экипировки может быть при желании замечен у каждого игрока. А вот акцентировано неприличный жест и серия агрессивных прыжков в направлении соперника только у одного. Мы надеемся, что справедливость восторжествует, и Роша сможет принять участие уже в ближайшем матче», — написал Брейдо в Telegram-канале.

После этой игры армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

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Федор Чалов

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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