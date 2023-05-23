РБК: «Спартак» предоставил РФС кадры неприличного жеста Соболеву соперника из ЦСКА

«Спартак» направил в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) видеоролики с кадрами, на которых, по мнению красно-белых, защитник ЦСКА Виллиан Роша провоцировал нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ, сообщает РБК. Встреча завершилась победой красно-белых (2:1).

На записи видно, как бразилец трижды хватался за пах, обращаясь к форварду «Спартака», на 33-й, 51-й и 58-й минутах встречи.

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с защитником ЦСКА Виллианом Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

КДК РФС рассмотрит инцидент с участием Роши и Соболева, оба футболиста вызваны на заседание комитета.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. ЦСКА располагается на 2-й строчке — 54 очка.