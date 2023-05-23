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Английский журналист Кинселла считает, что у Захаряна больше не будет шанса перейти в «Челси»

Алина Савинова
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Английский журналист Низар Кинселла оценил перспективы перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

«Не уверен, но думаю, что такого шанса у Захаряна больше не будет. «Челси» потратил очень много денег на трансферы, в команду пришли молодые игроки, в том числе и на позиции, где мог сыграть Захарян. Кроме того, он теперь на год старше. Захаряна ведь хотели взять на перспективу, чтобы он сначала играл за вторую команду или отправился в аренду. Я бы сильно удивился, если бы «Челси» сейчас предпринял еще одну попытку подписать Захаряна. В данной ситуации я посоветовал бы ему попробовать сначала свои силы в другой лиге», — цитирует журналиста Metaratings.ru.

Захарян мог перейти в «Челси» летом 2022 года, однако трансфер игрока сорвался по ряду независящих от московского клуба технических причин.

Полузащитник дебютировал в основной команде «Динамо» в 2020 году. В текущем сезоне на счету 19-летнего футболиста 4 гола и 7 результативных передач в 25 матчах за бело-голубых.

Источник: https://metaratings.ru/news/angliiskii-zhurnalist-kinsella-o-perekhode-zakharyana-v-chelsi-dumayu-takogo-shansa-u-nego-bolshe-ne-budet-253377/
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 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
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 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
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13
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 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
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 Химки 28 4 6 18 25-62 18
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