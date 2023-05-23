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Сегодня, 18:32

Первый тренер Соболева об инциденте в дерби: «Роша провоцировал с самого начала»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» поделился мнением об обвинениях в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши в том, что он первым показал неприличный жест форварду в матче 28-го тура РПЛ.

«Его Роша провоцировал с самого начала. На первой минуте игрок ЦСКА уже корчился, потом раз пять лежал, просил, чтобы кому-то желтую дали, а Саша заводится на такие вещи. Но все равно Соболев виноват. Провоцируют в игре регулярно. Есть люди, которые умеют себя держать, а Саша не сумел сдержаться. Получил красную карточку, оставил команду в меньшинстве. Поступил некрасиво. Надо было дальше биться и доказывать, бороться с Рошей честными методами. Характер у него такой, вспыльчивый», — сказал Горбунов «СЭ».

Виллиан Роша, Александр Соболев и&nbsp;Сергей Карасев. Агент Роши ответил на обвинения в провокации Соболева: «Они пытаются исказить факты»

На 66-й минуте встречи Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику оскорбительный жест. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра. В итоге главный судья встречи Сергей Карасев удалил обоих футболистов.

24 мая Соболев посетит заседание КДК РФС, на котором рассмотрят этот эпизод.

Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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6
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В ЦСКА высказались об обвинении Роши в провокации Соболева в дерби

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 - : -
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 - : -
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Г
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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