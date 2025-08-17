Футбол
Судейство

17 августа, 19:43

В ЦСКА анонсировали обращение в ЭСК РФС по двум моментам матча с «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскритиковал судейство матча против московского «Динамо» в 5-м туре РПЛ.

Брейдо выложил скриншоты двух эпизодов у ворот бело-голубых. В первом Данил Круговой получил желтую карточку за симуляцию в результате столкновения с голкипером «Динамо» Игорем Лещуком при выходе один на один. Во втором арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Динамо» после единоборства Дениса Макарова с Матеусом Алвесом.

«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА.«Динамо» — ЦСКА: Макаров отыграл один мяч. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
17 августа, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:3
ЦСКА

Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adiоs Amigos R

    Заминусили злопыхата и правильно.

    18.08.2025

  • Saiga-Спринтер

    Назначение пенальти на Алвесе - на усмотрении судьи. Удаление Лещука, за лишение явной возможности забить, безспорное. Левников смалодушничал, а ВАР трусливо промолчал.

    18.08.2025

  • НВ

    бобров проснется и все расскажет....:stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.08.2025

  • mikenaumov120

    Берегут главного тренера сборной России по футболу))))))

    17.08.2025

  • AlexCS4

    Да у этого клована только на мясо эрекция возникает. Вот тогда он фантазии выдает только в путь. :)

    17.08.2025

  • AlexCS4

    Удивительный случай, когда в комментариях питерские и мясные солидарны в пользу коней! :)))

    17.08.2025

  • cska+

    как такого судью держат в РПЛ, который плохо разбирается в правилах, да ещё и с плохим зрением? неужели у судей не проверяют зрение?

    17.08.2025

  • Sergey Sparker

    Совершенно наглое, необъяснимое судейство! Спал пуделя от 1:5.

    17.08.2025

  • Sergey Sparker

    3.14дорас он, а не козел.

    17.08.2025

  • Nick

    ни кто его не тронет ! это же п..кая банда !

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    думаю, что влупят дискву этому свистуну...там просто косяк на косяке

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    в студии со всех ракурсов разобрали...Лещуку - КК должна была быть на Круге...на Алвесе просто пеналь 100%

    17.08.2025

  • хонявый

    пеналь стопудовый канешн

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    тот случай, когда Левникова надо наказывать...заслужил полностью

    17.08.2025

  • 4rfv5tgb

    Все верно, даже несмотря на итоговую победу 2 результативные ошибки нельзя оставлять безнаказанными

    17.08.2025

  • Nad Flanders

    А что великий Бобров молчит? Или этот материал не соответствует повестке?

    17.08.2025

  • hattabych

    Судество сейчас вообще не понятное. Удалить игрока за две ж.к. проще простого. В одном тайме судья "высоко поднял планку". В другом начинает размахивать карточками за то, что в первом прощалось.

    17.08.2025

  • lvb

    Правда,динамовский тренер.. этим партнером в .. партере.. явно остался неудовлетворен)))

    17.08.2025

  • Максим Черный

    Левников лег под Пуделька...

    17.08.2025

  • lvb

    Легко соглашусь. Только что показали повтор с Круговым и Лещуком. Фол и ФПН ,к гадалке не ходи. И момент с Алвесом-удар по ноге,бразил первый на мяче. "Кони" правы). Левников - "колено" точная копия Карасева, но со своими "тараканами" в голове. На мой вкус оба судят отвратительно и достойны пинка под зад)

    17.08.2025

  • обманутый лох

    Левников зазвездил. Корчит из себя Калину. Если только не допустить худшего....

    17.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Спасибо, отличный сайт

    17.08.2025

  • П_о_в_а_р

    Нытики. Лол

    17.08.2025

  • Футболист Сапогов

    Заплатила 6900, а у самой 3000)))) Решила подстраховаться)))) Блин, и ведь кто-то в это может поверить))

    17.08.2025

  • Gordon

    С пеналём Левников ошибся, с симуляцией прав.

    17.08.2025

  • NGE

    Полностью поддерживаю! Левников козёл!

    17.08.2025

  • Gordon

    Всюду заговор? И победа ЦСКА, несмотря на него? :)

    17.08.2025

  • Haiaxi

    И даже с поддерржкой судьи Динама в пролёте

    17.08.2025

  • Tommy Morton

    И шо толку? Судят так, как велено.

    17.08.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

