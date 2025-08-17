В ЦСКА анонсировали обращение в ЭСК РФС по двум моментам матча с «Динамо»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскритиковал судейство матча против московского «Динамо» в 5-м туре РПЛ.
Брейдо выложил скриншоты двух эпизодов у ворот бело-голубых. В первом Данил Круговой получил желтую карточку за симуляцию в результате столкновения с голкипером «Динамо» Игорем Лещуком при выходе один на один. Во втором арбитр матча Кирилл Левников не назначил пенальти в ворота «Динамо» после единоборства Дениса Макарова с Матеусом Алвесом.
«Дважды кряду необъяснимые судейские решения. Однозначно будем просить ЭСК разобраться», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
