Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе нападающего Мастури

Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании нападающего Хазема Мастури.

Согласно порталу Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2028 года.

Сезон-2024/25 28-летний тунисец провел в «Монастире». На его счету 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 3 результативными передачами. Мастури стал вторым бомбардиром чемпионата Туниса.