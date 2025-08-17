Махачкалинское «Динамо» объявило о переходе нападающего Мастури
Махачкалинское «Динамо» объявило о подписании нападающего Хазема Мастури.
Согласно порталу Transfermarkt, контракт с футболистом рассчитан до конца июня 2028 года.
Сезон-2024/25 28-летний тунисец провел в «Монастире». На его счету 32 матча во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 3 результативными передачами. Мастури стал вторым бомбардиром чемпионата Туниса.
