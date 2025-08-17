«Краснодар» — «Сочи: Сперцян, Кордоба и Зиньковский выйдут с первых минут

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Сочи» на матч 5-го тура РПЛ.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Диего Коста, Гонсалес, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Дуглас Аугусто, Виктор Са, Кордоба.

«Сочи»: Дегтев, Литвинов, Макарчук, Марсело, Волков, Сааведра, Зиньковский, Кравцов, Мухин, Федоров, Крамарич.

Игра пройдет на «Ozon Арене» и начнется в 20.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Сочи».