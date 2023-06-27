В «Болонье» ответили на вопрос о выкупе Моро

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о процессе выкупа полузащитника «Динамо» Николы Моро.

«Мы пытаемся выкупить Моро. Дедлайна у нас никакого нет». — сказал Сартори «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что «Болонья» может выкупить Моро.

18 июня спортивный директор «Болоньи» сообщил о переговорах с «Динамо» по переходу Моро.