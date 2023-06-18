В «Болонье» сообщили о переговорах с «Динамо» по будущему Моро

Спортивный директор «Болоньи» Джованни Сартори в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, вернется ли полузащитник Никола Моро в «Динамо» по окончании аренды.

«Будущее Моро? В данный момент мы находимся в диалоге с «Динамо» по этому вопросу», — сказал Сартори «СЭ».

«Болонья» арендовала Моро летом 2022 гола. В прошедшем сезоне 25-летний хорват провел 26 матчей в серии А, забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.