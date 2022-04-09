«Краснодар» планирует продлить контракт с Газинским

«Краснодар» собирается предложить полузащитнику Юрию Газинскому новый контракт, сообщает Metaratings.

По информации источника, новый договор с 32-летним россиянином предусматривает уменьшение зарплаты футболиста.

Газинский выступает за «Краснодар» с июля 2013 года. Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 Газинский забил 1 гол в 13 матчах за «Краснодар».