В Аргентине назвали возможным трансфер Лусиано в «Ривер Плейт»: «Нападающий недоволен игровым временем»

Аргентинский журналист Эрнан Кастильо, освещающий жизнь «Ривер Плейт», ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе нападающего «Зенита» Лусиано в аргентинский клуб.

Ранее издание TyC Sports сообщило, что аргентинский клуб связался с сине-бело-голубыми по поводу возможной аренды 24-летнего игрока с правом или обязательством выкупа и ждет следующего шага от «Зенита», чтобы продолжить переговоры. Сам футболист согласен на переход.

«Этот трансфер действительно возможен. Лусиано недоволен своим игровым временем. Плюс к этому, «Риверу» как раз нужен футболист на позицию нападающего», — сказал Кастильо «СЭ».

Гонду перешел в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с клубом из Санкт-Петербурга рассчитан до июня 2028-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 10 миллионов евро.