В «Акроне» рассказали, как Дзюбу выбрали капитаном команды

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, как нападающий Артем Дзюба стал капитаном команды.

В межсезонье клуб покинул Константин Савичев и повязка перешла к 37-летнему нападающему.

«Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом, — сказал Клюшев ТАСС. — Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью».

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за команду из Тольятти. Контракт Дзюбы с клубом действует до конца июня 2026 года.

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