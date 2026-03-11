В «Акроне» рассказали, как Дзюбу выбрали капитаном команды
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал, как нападающий Артем Дзюба стал капитаном команды.
В межсезонье клуб покинул Константин Савичев и повязка перешла к 37-летнему нападающему.
«Это решение тренерского штаба и команды, голосования не было, просто в целом, — сказал Клюшев ТАСС. — Очевидно, что лидером в раздевалке, конечно, является Артем, здесь компромиссов даже не было с чьей-то стороны. Более чем справляется с этой ролью».
Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В сезоне-2025/26 форвард забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 18 матчах за команду из Тольятти. Контракт Дзюбы с клубом действует до конца июня 2026 года.
Источник: ТАСС
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|6
|1
|2
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|19
|
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|9
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|4
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|19
|
5
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|9
|6
|0
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|18
|
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|
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|
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|9
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|5
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|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
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|9
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16
|Факел
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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Лидеры
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|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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