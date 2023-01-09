В «Ахмате» рассказали, предлагал ли им Дзюба подписать с ним контракт

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, предлагал ли им экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба свои услуги.

«Предлагал ли Артем Дзюба «Ахмату» подписать с ним контракт? Нет», — приводит слова Айдамирова Legalbet.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним его клубом был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 мяч в 5 матчах.

«Ахмат» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков за 17 туров.