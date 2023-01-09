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Гладилин рассказал, что думает об отступных за Сычевого для «Зенита»

Виктория Кравченко
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Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о пункте в контракте нападающего «Крыльев Советов» Владимира Сычевого.

В соглашении игрока прописаны отступные в размере 200 миллионов рублей для «Зенита» и 1 миллиарда рублей для других клубов.

«Справедлив ли этот пункт по отношению к другим клубам? Этот вопрос надо задавать юристам, как создавался договор. Правильно это или нет? Это не имеет значения. Пусть встречаются юристы клубов, обговаривают этот вопрос», — цитирует Гладилина «Газетой.Ru».

Футболист стал игроком самарцев в конце декабря 2022 года. До этого он выступал в «Оренбурге». В этом сезоне нападающий принял участие в 15 матчах, отметившись 14 забитыми мячами и одной голевой передачей.

Владимир Сычевой
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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