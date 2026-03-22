«Крылья Советов» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Крылья Советов» и «Рубин» встретятся в матче 22-го тура чемпионата России в воскресенье, 22 марта. Игра пройдет на «Самара Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

Следить за основными событиями и результатом игры «Крылья Советов» — «Рубин» можно в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

22 марта, 16:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

В прямом эфире встречу самарцев и казанцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 21 туре чемпионата России «Крылья Советов» набрали 20 очков, «Рубин» — 29 очков. В 21-м туре «Крылья Советов» проиграли «Пари НН» (0:3), а «Рубин» с тем же счетом победил «Локомотив».