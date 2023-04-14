В «Ахмате» ответили на вопрос о возможном продлении контракта с капитаном Уциевым

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал «СЭ» о возможном продлении контракта с защитником Ризваном Уциевым.

«Если здоровье позволит Уциеву играть, то он будет продолжать выступать за «Ахмат». У него есть в контракте автоматическая пролонгация. Он бессменный капитан команды», — сказал Айдамиров «СЭ».

В нынешнем сезоне 35-летний Уциев провел за команду 15 матчей во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками после 22 туров