В «Ахмате» опровергли слухи о переговорах «Локомотива» по Конате
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал «СЭ» новость о возможных переговорах с «Локомотивом» по переходу нападающего Мохамеда Конате.
«Если «Локомотив» хочет приобрести Мохамеда Конате, то клуб обратится в «Ахмат». На данный момент к нам никто не обращался с предложениями. А всякие слухи и домыслы не хотим комментировать», — сказал Айдамиров «СЭ».
Во вторник, 27 июня агент Конате Дмитрий Селюк рассказал «СЭ» о том, что 25-летний форвард из Буркина-Фасо может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Конате выступает за «Ахмат» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 28 матчах за грозненцев.
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