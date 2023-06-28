Лещук назвал выдумкой информацию о его уходе из «Динамо»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на слухи о возможном уходе из московского клуба.

«Это чья-то выдумка. Со мной никто об этом не разговаривал, и агента своего я спросил — с ним тоже никто не общался на эту тему. Я готов к сезону, как уже говорил, хочется показать результат гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Естественно, хочу играть и получать регулярную практику», — приводит «РБ Спорт» слова Лещука.

Лещук является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 27-летний голкипер провел 6 матчей за бело-голубых в чемпионате России и пропустил 11 мячей.