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Агент Конате — о возможном переходе футболиста в «Локо»: «Идет разговор. Решает «Ахмат», у игрока год контракта»

Селюк ответил на вопрос о возможном переходе Конате в «Локомотив»
Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе игрока в «Локомотив».

«Клубы общались, разговор идет между ними. Мы с игроком этого не касаемся. Посмотрим, как все будет развиваться. Безусловно, Конате было бы интересно поиграть в «Локомотиве». Хотя его все устраивает в «Ахмате», в клубе он чувствует себя уверенно. Но «Локомотив» — это определенная ступень в развитии. Решает «Ахмат», у Конате еще год контракта», — сказал Селюк «СЭ».

Ранее генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил «РБ Спорт», что клуб не получал предложений по игроку.

По информации «Чемпионата», клубы не смогли договориться об условиях трансфера. «Локомотив» рассчитывает приобрести нападающего в качестве свободного агента следующим летом.

Конате выступает за «Ахмат» с лета 2021 года. В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел 23 матча в РПЛ, отметился 11 голами и 1 результативной передачей.

Мохамед Конате
Дмитрий Селюк
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