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Сегодня, 18:48

В агентстве бразильца Биля заявили, что «Краснодар» не делал предложения по трансферу полузащитника

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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В агентстве «Promanager» в комментарии для «СЭ» ответили на вопрос, делал ли «Краснодар» предложение по приобретению бразильского полузащитника «Байи» Биля.

Ранее в агентстве подтвердили интерес «быков» к 22-летнему бразильцу.

«Делал ли «Краснодар» официальное предложение клубу? Нет», — сказали «СЭ» в агентстве.

Биль выступает за «Байю» с января прошлого года. В минувшем сезоне он провел за команду 48 матчей, забил 11 мячей и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице с 38 очками.

Футбол
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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Матео Кассьерра

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Краснодар

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Квинси Промес

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Локомотив

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
Виктор Александров

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