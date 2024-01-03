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«Оренбург» арендует Томпсона из «Коло-Коло» до конца сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин поделился подробностями предстоящего перехода полузащитника «Коло-Коло» Хорди Томпсона.

«Договор между «Оренбургом» и «Коло-Коло» об аренде с правом выкупа Томпсона подписан. Пока это арендное соглашение до конца этого сезона. Футболист многообещающий, хотелось бы увидеть его в деле, поэтому решение о полноценном выкупе игрока будет принято в конце сезона», — цитирует Еремякина Sport24.

В этом сезоне Томпсон провел за чилийский клуб 32 матча во всех турнирах, в которых забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летний чилиец находился под домашним арестом в связи с обвинениями в домашнем насилии.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Коло-Коло
ФК Оренбург
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