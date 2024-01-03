Волков считает удачным для себя 2023 год

Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков сообщил, что прошедший год сложился для него хорошо.

«Для меня самым запоминающимся матчем сборной России в году была игра с Камеруном, потому что самый сильный соперник. Люди играют в топовых лигах, в чемпионатах Англии, Италии, Испании. Конечно, занесем в актив 2023 год, соперников нам дали для сборной. Если брать в целом год выступления за «Краснодар» и сборную, то хороший прорыв. Прибавляю от игры к игре. Изучаю свои ошибки, прибавляю в сильных сторонах, улучшил подачи с фланга. Такой удачный для меня год», — приводит слова Волкова ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Волков провел за «Краснодар» 22 матча и забил три мяча.