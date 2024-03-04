Уваров: «Хватит верить в чемпионство «Зенита». Сколько можно?»

Бывший голкипер «Динамо» Александр Уваров не верит, что «Зенит» возьмет чемпионство в сезоне РПЛ-2023/24.

«Почему я не верю, что «Зенит» возьмет чемпионство? Хватит в него уже верить. Сколько можно? Бюджет никогда не был главенствующим. Понятно, что можно привезти хороших иностранцев. Но я желаю, чтобы в этом году выиграл «Краснодар или «Динамо», — приводит слова Уварова «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает второе место в таблице, набрав 37 очков.

В следующем туре РПЛ сине-бело-голубые встретятся с «Уралом». Матч пройдет 9 марта в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 (мск).