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4 марта, 19:54

Гранат: «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне»

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Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых на золотые медали по итогам сезона РПЛ-2023/24.

«Бело-голубые могут побороться даже за чемпионство. Нужно идти от матча к матчу. Все в руках и ногах футболистов «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Крылья Советов

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Динамо

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