Гранат: «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат оценил шансы бело-голубых на золотые медали по итогам сезона РПЛ-2023/24.

«Бело-голубые могут побороться даже за чемпионство. Нужно идти от матча к матчу. Все в руках и ногах футболистов «Динамо», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 4 очка.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Ахматом». Встреча пройдет в Москве. Начало — в 19.00 мск.