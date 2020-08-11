«Уровень футболистов несопоставим». Тихонов объяснил разницу между «Спартаком» и «Зенитом»

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов считает, что уровень футболистов красно-белых и «Зенита» несопоставим.

«Вот «Спартак» забивает два мяча (в матче с «Сочи. — Прим. «СЭ»), все у него получается. Так надо же не опускать руки, а идти вперед и забивать третий, чтобы соперника психологически надломить. Посмотрите, как играет «Бавария», это же яркий пример», — сказал Тихонов в эфире канала «Матч премьер».

«Зенит» в чем-то похож на «Спартак», только он не пропускает, уровень футболистов двух команд несопоставим. Команда Семака забивает первый, отдыхает, а потом в конце забивает второй", — резюмировал Тихонов.