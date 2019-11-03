Защитник «Краснодара» Урош Спаич после ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи.

26-летний Спаич забил гол на 5-й компенсированной минуте матча с «Ростовом».

— Конечно, вы знаете, что у нас много травмированных важных игроков, — сказал Спаич в эфире телеканала «Матч Премьер». — Этот сезон — сложный. До этого «Краснодар» показывал высокие результаты. Все это неплохо, еще мы продолжаем биться за самые высокие места. С «Динамо» сыграли вничью... «Ростов» — хорошая команда, но у нас есть силы. Добились ничьей благодаря характеру. Стараемся делать нашу работу максимально хорошо. Дальше важная игра с «Трабзонспором», а потом «Локомотив».

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