«Урал» — «Зенит»: все голы матча
Все голы матча 12-го тура чемпионата России «Урал» — «Зенит».
На третьей минуте счет в матче открыл Бранислав Иванович.
? Бранислав Иванович забивает свой второй мяч в этом сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #УралЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
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На 27-й минуте результат удвоил Магомед Оздоев.
? Комбинация Сердара Азмуна и Магомеда Оздоева помогает «Зениту» укрепить преимущество в гостях у «Урала».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #УралЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/buG79KT2Hy
Во втором тайме Олег Шатов срезал мяч в свои ворота.
? После розыгрыша углового Олег Шатов срезает мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #УралЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/YazeNEHvtq
После этого третий мяч «Зенита» забил Сердар Азмун.
?? Третий гол Сердара Азмуна в текущем розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #УралЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/KL7EwK1gXp
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