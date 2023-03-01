«Урал» выкупил Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей

«Урал» выкупил полузащитника Фаниля Сунгатулина у «Спартака» за 30 миллионов рублей, утверждает Metaratings.ru.

По информации источника, «Урал» выплатил красно-белым 15 миллионов рублей зимой, а оставшиеся 15 миллионов заплатят летом. Сделка также предусматривает процент «Спартаку» за последующую продажу футболиста.

В текущем сезоне 18-летний Сунгатулин провел 18 матчей за «Урал» и не отметился результативными действиями.