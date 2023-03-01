Барриос рассказал о собственном клубе в Колумбии: «Целиком содержу его на свои деньги»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, как работает созданный им в родном городе футбольный клуб.
— В прошлом году в твоем родном городе Картахене появился «Футбольный клуб Вильмара Барриоса», но информации о нем не так много. Расскажи, почему ты решил его создать.
— Местные мальчишки из бедных семей часто выбирают жизненный путь из не самых лучших вещей: их окружают и наркотики, и воровство, и даже кое-что похуже. Я сам в детстве наблюдал собственными глазами за ребятами, которые идут не туда. Но мне очень повезло в свое время, я воспользовался шансом — пошел по дороге спорта, благодаря которому добился успеха.
Основная задача моего клуба — сохранить для детей Картахены возможность выбора спортивного пути. О спортивных задачах здесь речи нет. Я создал его с той целью, чтобы у детей из моего родного города появилась дополнительная опция, связанная с футболом. Мне важно, чтобы они отвлеклись от уличных соблазнов, чтобы футбол их оградил.
— Как ты курируешь клуб?
— Я целиком содержу его на свои деньги. Я и создатель, и владелец, и единственный инвестор. Дети там ни за что не платят — такой была и остается изначальная идея. При этом футболисты полностью обеспечены всем необходимым: есть поля для тренировок, экипировка и специалисты, которые с радостью работают с детьми.
Главное, что сами дети счастливы. Есть ощущение того, что я делаю очень полезное и социально важное дело. Очень рад, что у меня есть ресурсы для реализации проекта — это мне по душе.
— Каким ты видишь клуб в будущем?
— Пока нет громадных планов по развитию инфраструктуры, да и вообще мой клуб занимает небольшую территорию. Но мне бы хотелось, чтобы в будущем у нас появилась большая современная спортивная база. Вообще меня сильно заряжает и вдохновляет это дело. Возможно, когда я завершу карьеру, стану главным тренером или спортивным директором какой-нибудь команды. Всерьез об этом я пока не задумывался, но такие мысли меня посещают, когда я наблюдаю за развитием моего футбольного клуба. Когда я вижу улыбки и слышу смех радующихся и довольных детей, то понимаю: все не зря.
Ранее Барриос заявил, что хочет помочь «Зениту» стать чемпионом России в 10-й раз в истории клуба.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2