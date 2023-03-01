Барриос рассказал о собственном клубе в Колумбии: «Целиком содержу его на свои деньги»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью «СЭ» рассказал, как работает созданный им в родном городе футбольный клуб.

— В прошлом году в твоем родном городе Картахене появился «Футбольный клуб Вильмара Барриоса», но информации о нем не так много. Расскажи, почему ты решил его создать.

— Местные мальчишки из бедных семей часто выбирают жизненный путь из не самых лучших вещей: их окружают и наркотики, и воровство, и даже кое-что похуже. Я сам в детстве наблюдал собственными глазами за ребятами, которые идут не туда. Но мне очень повезло в свое время, я воспользовался шансом — пошел по дороге спорта, благодаря которому добился успеха.

Основная задача моего клуба — сохранить для детей Картахены возможность выбора спортивного пути. О спортивных задачах здесь речи нет. Я создал его с той целью, чтобы у детей из моего родного города появилась дополнительная опция, связанная с футболом. Мне важно, чтобы они отвлеклись от уличных соблазнов, чтобы футбол их оградил.

— Как ты курируешь клуб?

— Я целиком содержу его на свои деньги. Я и создатель, и владелец, и единственный инвестор. Дети там ни за что не платят — такой была и остается изначальная идея. При этом футболисты полностью обеспечены всем необходимым: есть поля для тренировок, экипировка и специалисты, которые с радостью работают с детьми.

Главное, что сами дети счастливы. Есть ощущение того, что я делаю очень полезное и социально важное дело. Очень рад, что у меня есть ресурсы для реализации проекта — это мне по душе.

— Каким ты видишь клуб в будущем?

— Пока нет громадных планов по развитию инфраструктуры, да и вообще мой клуб занимает небольшую территорию. Но мне бы хотелось, чтобы в будущем у нас появилась большая современная спортивная база. Вообще меня сильно заряжает и вдохновляет это дело. Возможно, когда я завершу карьеру, стану главным тренером или спортивным директором какой-нибудь команды. Всерьез об этом я пока не задумывался, но такие мысли меня посещают, когда я наблюдаю за развитием моего футбольного клуба. Когда я вижу улыбки и слышу смех радующихся и довольных детей, то понимаю: все не зря.

Ранее Барриос заявил, что хочет помочь «Зениту» стать чемпионом России в 10-й раз в истории клуба.