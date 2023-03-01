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Дзюба: «Я — патриот, люблю свою страну. Я полностью поддерживаю Путина»

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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что является патриотом своей страны и рассказал, что чувствовал себя некомфортно, когда выступал за турецкий «Адана Демирспор».

«У меня были разные периоды, когда я мог уехать в Германию, Италию. В один период очень хотел в Англию, но уже не хочу. Меня туда уже не позовут, конечно, но если бы позвали — я бы не поехал. Почему? Из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен на все это, считаю, что это некрасиво — они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы так к нам относитесь — нам вы и подавно не нужны. Вообще терпеть их не могу. В Турции я почувствовал, что мне не хватает русской речи. Это банально, но когда вернулся из Турции в Россию — я вышел, выдохнул и сказал: «Господи, наконец-то я дома». Мне было очень тяжело там.
Мне комфортно в России. Конечно, я понимаю, что многие сильные футболисты уходят, этого мне не хватает. Было много всяких крутых игроков, была борьба со всех сторон. Но и сейчас очень интересно. Если говорить глобально? Это реалии. Из всего спорта одни только теннисисты выступают на большой арене. Конечно же, больно, ни Лиги чемпионов... Обидно за молодое поколение. Я все-таки успел это зацепить, мне есть с чем сравнивать. Хотелось бы, чтобы ребята тоже ощутили, что это такое, что такое отборы на международные турниры, чемпионат Европы и чемпионат мира.
Есть данность, нужно исходить от этого. Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История глобально рассудит все. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прямо полностью, и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее. История рассудит, кто прав, а кто неправ, но я верю и до конца буду верить, что мы — за правое дело», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее Дзюба заявил, что надеется забить еще один гол за сборную России и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Артем Дзюба
Футбол
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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