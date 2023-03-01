Дзюба: «Я — патриот, люблю свою страну. Я полностью поддерживаю Путина»
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что является патриотом своей страны и рассказал, что чувствовал себя некомфортно, когда выступал за турецкий «Адана Демирспор».
«У меня были разные периоды, когда я мог уехать в Германию, Италию. В один период очень хотел в Англию, но уже не хочу. Меня туда уже не позовут, конечно, но если бы позвали — я бы не поехал. Почему? Из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен на все это, считаю, что это некрасиво — они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы так к нам относитесь — нам вы и подавно не нужны. Вообще терпеть их не могу. В Турции я почувствовал, что мне не хватает русской речи. Это банально, но когда вернулся из Турции в Россию — я вышел, выдохнул и сказал: «Господи, наконец-то я дома». Мне было очень тяжело там.
Мне комфортно в России. Конечно, я понимаю, что многие сильные футболисты уходят, этого мне не хватает. Было много всяких крутых игроков, была борьба со всех сторон. Но и сейчас очень интересно. Если говорить глобально? Это реалии. Из всего спорта одни только теннисисты выступают на большой арене. Конечно же, больно, ни Лиги чемпионов... Обидно за молодое поколение. Я все-таки успел это зацепить, мне есть с чем сравнивать. Хотелось бы, чтобы ребята тоже ощутили, что это такое, что такое отборы на международные турниры, чемпионат Европы и чемпионат мира.
Есть данность, нужно исходить от этого. Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История глобально рассудит все. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прямо полностью, и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее. История рассудит, кто прав, а кто неправ, но я верю и до конца буду верить, что мы — за правое дело», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
Ранее Дзюба заявил, что надеется забить еще один гол за сборную России и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2