Дзюба: «Я — патриот, люблю свою страну. Я полностью поддерживаю Путина»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что является патриотом своей страны и рассказал, что чувствовал себя некомфортно, когда выступал за турецкий «Адана Демирспор».

«У меня были разные периоды, когда я мог уехать в Германию, Италию. В один период очень хотел в Англию, но уже не хочу. Меня туда уже не позовут, конечно, но если бы позвали — я бы не поехал. Почему? Из-за отношения к нам. Я очень радикально настроен на все это, считаю, что это некрасиво — они сняли все свои маски и показали свое отношение к нам. Раз вы так к нам относитесь — нам вы и подавно не нужны. Вообще терпеть их не могу. В Турции я почувствовал, что мне не хватает русской речи. Это банально, но когда вернулся из Турции в Россию — я вышел, выдохнул и сказал: «Господи, наконец-то я дома». Мне было очень тяжело там.

Мне комфортно в России. Конечно, я понимаю, что многие сильные футболисты уходят, этого мне не хватает. Было много всяких крутых игроков, была борьба со всех сторон. Но и сейчас очень интересно. Если говорить глобально? Это реалии. Из всего спорта одни только теннисисты выступают на большой арене. Конечно же, больно, ни Лиги чемпионов... Обидно за молодое поколение. Я все-таки успел это зацепить, мне есть с чем сравнивать. Хотелось бы, чтобы ребята тоже ощутили, что это такое, что такое отборы на международные турниры, чемпионат Европы и чемпионат мира.

Есть данность, нужно исходить от этого. Я верю в свою страну, я патриот своей страны, я люблю свою страну. История глобально рассудит все. А сейчас я полностью за своего президента, за Путина, прямо полностью, и этого не скрываю. И верю, что все будет хорошо. Я такой, хоть убейте, я — за свою страну, и до конца буду за нее. История рассудит, кто прав, а кто неправ, но я верю и до конца буду верить, что мы — за правое дело», — сказал Дзюба в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Ранее Дзюба заявил, что надеется забить еще один гол за сборную России и стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.