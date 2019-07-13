15:20 | Футбол — РПЛ

"Урал" – "Уфа": Панюков в стартовом составе хозяев

0
Обсудить

"Урал" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 13 июля, начало – в 16.30 (мск).

Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Ароян, Емельянов, Кулаков – Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк – Панюков.

Запасные: Баклов, Чистяков, Поляков, Фидлер, Бавин, Щербаков, Магомадов, Шаболин, Ильин.

Стартовый состав "Уфы": Чернов – Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич – Алиев, Фомин, Карп, Сысуев – Козлов, Игбун.

Запасные: Шафинский, Пуцко, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани.

 

 

 

Урал – Уфа

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/20. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ