"Урал" – "Уфа": Панюков в стартовом составе хозяев

"Урал" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 1-го тура чемпионата России сезона-2019/20, информирует официальный сайт РПЛ. Встреча пройдет в субботу, 13 июля, начало – в 16.30 (мск).
Стартовый состав "Урала": Годзюр – Меркулов, Ароян, Емельянов, Кулаков – Емельянов, Бикфалви, Бумаль, Егорычев, Эль-Кабир, Августиняк – Панюков.
Запасные: Баклов, Чистяков, Поляков, Фидлер, Бавин, Щербаков, Магомадов, Шаболин, Ильин.
Стартовый состав "Уфы": Чернов – Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич – Алиев, Фомин, Карп, Сысуев – Козлов, Игбун.
Запасные: Шафинский, Пуцко, Мохбалиев, Засеев, Кротов, Емельянов, Ванек, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани.
‼️Состав #ФКУрал на матч #УралУфа pic.twitter.com/pn2kkWJY98— ФК Урал (@FCURAL) 13 июля 2019 г.
Наш состав на матч #УралУфа pic.twitter.com/E7UlOnEsyn— ФК УФА (@UfaFc) 13 июля 2019 г.
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