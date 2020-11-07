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«Урал» — «Спартак»: все голы матча

15:20
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото Александр Федоров., ФК «Спартак»
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В матче 14-го тура Тинькофф РПЛ «Урал» на своем поле принимает «Спартак».

6-я минута: первый гол Соболева

11-я минута: гол Погребняка

45-я минута: второй гол Соболева

60-я минута: гол Аугустыняка

Урал — Спартак

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