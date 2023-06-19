«Урал» сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил корреспонденту «СЭ», что клуб сделал официальное предложение «Локомотиву» по аренде полузащитника Константина Марадишвили.

Ранее президент «Урала» в интервью «СЭ» рассказал об интересе клуба к футболисту из московской команды.

«Мы сделали официальное предложение «Локомотиву» по аренде Марадишвили. Пока ни привета ни ответа. Но думаю, что такого футболиста у нас не будет, потому что он хочет получить грузинское гражданство, а у нас перебор легионеров. Вот в этом может быть проблема. Конкретики никакой у нас нет пока», — сказал Иванов «СЭ».

В прошлом сезоне 23-летний российский футболист провел 26 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач за «Локомотив».