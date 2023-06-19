Туфрин заявил, что не оставил бы Промеса в клубе из-за его уголовного дела

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин прокомментировал ситуацию с форвардом «Спартака» Квинси Промесом, которого суд Амстердама приговорил к полутора годам лишения свободы за нападение на двоюродного брата.

«Надо знать, конечно, все обстоятельства дела. У Промеса есть право на апелляцию, он ею может воспользоваться. Но если суд оставит решение в силе, то получится, что Промес — преступник. Я считаю, что ни один европейский клуб не стал бы держать в своем составе такого игрока. Как поступит «Спартак», мы можем только предполагать. Будь я руководителем клуба, не оставил бы Промеса. Можно ли провести параллели с историей Кокорина? Ну, это разные ситуации. Кокорин свое отбыл, наказание понес, а дальше у нас, извините, по закону такой человек имеет право занимать любые должности вплоть до государственных. Как говорится, не возбраняется. Тут нельзя осуждать «Спартак» — история была другой», — приводит слова Туфрина «РБ Спорт».

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года. Футболист ударил ножом в колено своего двоюродного брата во время семейной ссоры.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.