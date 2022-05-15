Никита Симонян поделился ожиданиями от матча «Зенита» со «Спартаком»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал, чего ждет от матча 29-го тура Тинькофф РПЛ «Зенита» со «Спартаком».

«Какие у меня ожидания от матча? Не задавайте глупых вопросов — сейчас выйду и забью парочку голов в ворота «Зенита», что же еще может быть», — сказал Симонян.