Александр Мартынович: «Лежали на газоне, потому что мышцы сводило»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович в интервью «РБ Спорт» высказался о победе команды в гостевом матче 21-го тура РПЛ над «Зенитом» (2:0).

— Часто игроки «Рубина» оказывались на газоне и долго там оставались, вызывая раздражение «Зенита» и его болельщиков? Сильно попадало?

— Ну и попадало, да. Много вступали в единоборства. У кого-то икроножную мышцу сводило, у кого-то другие. Когда большую часть матча отбираешь мяч, тяжеловато приходится. Думаю, игроки любой другой команды столкнулись бы с такой же историей в матче против «Зенита», если бы результат был для них положительный.

— То есть это не только «футбольные хитрости»?

— Они тоже. Но в основном — результат жесткой борьбы с соперником.

«Рубин» набрал 36 очков в 25 матчах чемпионата России.