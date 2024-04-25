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Александр Мартынович: «Лежали на газоне, потому что мышцы сводило»

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Защитник «Рубина» Александр Мартынович в интервью «РБ Спорт» высказался о победе команды в гостевом матче 21-го тура РПЛ над «Зенитом» (2:0).

— Часто игроки «Рубина» оказывались на газоне и долго там оставались, вызывая раздражение «Зенита» и его болельщиков? Сильно попадало?

— Ну и попадало, да. Много вступали в единоборства. У кого-то икроножную мышцу сводило, у кого-то другие. Когда большую часть матча отбираешь мяч, тяжеловато приходится. Думаю, игроки любой другой команды столкнулись бы с такой же историей в матче против «Зенита», если бы результат был для них положительный.

— То есть это не только «футбольные хитрости»?

— Они тоже. Но в основном — результат жесткой борьбы с соперником.

«Рубин» набрал 36 очков в 25 матчах чемпионата России.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Александр Мартынович
ФК Рубин (Казань)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
7
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
8
 Кр. Советов 24 10 6 8 42-35 36
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 24 6 8 10 19-27 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
 Ахмат 24 6 5 13 23-37 23
16
 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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24.04 16:00
Оренбург – Динамо
 1 : 2
24.04 18:15
Пари НН – Локомотив
 2 : 3
24.04 20:30
Зенит – Рубин
 0 : 2
24.04 20:30
Краснодар – Балтика
 3 : 2
25.04 16:00
Урал – Ростов
 0 : 1
25.04 18:15
Факел – Кр. Советов
 - : -
25.04 20:30
ЦСКА – Спартак
 - : -
25.04 20:30
Ахмат – Сочи
 - : -
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