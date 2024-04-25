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Билялетдинов: «Главные проблемы Дзюбы — это возраст и состояние, которое может не соответствовать «Локомотиву»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался о дальнейшем будущем нападающего Артема Дзюбы в московском клубе.

Действующее соглашение 35-летнего футболиста с железнодорожниками истекает летом 2024 года.

«Этот сезон может стать последним для Дзюбы в «Локомотиве»? Вполне. Игроки, у которых контракт заканчивается, в концовке сезона проявляют себя. Есть особый подтекст, ведь игрок начинает думать о будущем. Если его не видят в команде, то желание выкладываться будет резко снижаться, потому что, получи игрок травму, он не сможет себя предложить другим клубам. Это тонкая игра. Как будет с Дзюбой — сложно предположить. Его главные проблемы — это возраст и состояние, которое может не соответствовать «Локомотиву», — сказал Билялетдинов Metaratings.ru.

Дзюба играет за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Ринат Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
6
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 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
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 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
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 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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