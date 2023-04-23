«Урал» — «Ростов»: Ранджелович забил после свистка. Кукуян поторопился?

На 28-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» арбитр Павел Кукуян не засчитал взятие ворот гостей. Судья зафиксировал фол Эрика Бикфалви на Даниле Глебове, а Лазар Ранджелович забил гол уже после свистка.

Не поторопился ли рефери остановить игру? Повторы не дают однозначного ответа, сфолил ли Бикфалви. Возможно, в такой ситуации Кукуяну следовало дождаться окончания атаки. Чтобы у его видеоассистентов Алексея Амелина и Алексея Стипиди появилась возможность провести проверку и при необходимости вмешаться, если арбитр ошибся.

Это уже не первый случай, когда в игре с участием «Урала» судья раньше времени дает свисток. Во встрече екатеринбуржцев со «Спартаком» Виталий Мешков на 45-й и 86-й минутах останавливал встречу до ударов Михаила Игнатова и Александра Соболева. Как минимум в одном из этих случаев спартаковцы ошибочно лишились гола.

Эпизод в матче 24-го тура РПЛ «Урал» — «Ростов». Фото «СЭ»