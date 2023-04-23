«Пари НН» — «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию матча

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 24-го тура РПЛ «Пари НН» — «Крылья Советов». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 14.00 по московскому времени.

«Пари НН» занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ с 19-ю очками, а «Крылья» располагаются на 12-й строчке (25 очков).

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Крылья Советов». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».